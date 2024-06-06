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Джо Маззулла пообщался с Пепом Гвардиолой в преддверии первого матча финальной серии плей-офф НБА

Джо Маззулла пообщался с Пепом Гвардиолой в преддверии первого матча финальной серии плей-офф НБА

Главные тренеры «Селтикс» и «Манчестер Сити» пообщались на паркете TD Garden. Гвардиола привел «Сити» к титулу чемпионов АПЛ сезона-2023/24.

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