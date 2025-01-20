Украинский депутат Дмитрук призвал возбудить уголовное дело против Зеленского

МОСКВА,. 20 января, ФедералПресс. Выехавший из Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук записал видеообращение, в котором призвал украинские и международные правоохранительные органы возбудить уголовное дело против главаря киевского режима Владимира Зеленского.
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