Весь героизм в клетке куда-то улетучился: в Санкт-Петербурге бородачам, напавшим на приставов, вынесли суровый приговор. Диаспора не помогла
Интересная жизнь с Vera Star
На днях в Санкт-Петербурге произошёл инцидент, привлёкший внимание как общественности, так и правоохранительных органов.
Комментарии
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А приставы чего сопли жевали? Вызвали бы Росгвардию, те черножопых быстренько бы уложили мордами в асфальт на пару часиков, особо буйных отпиZдили бы в автобусе без свидетелей так, чтобы потом эти черножопые твари забыли о продолжении рода.... Или в Питере азеры рулят,т.к. у них там дрючбан мэром, бакинский выкидыш...
Аффтор, пожалей слово "вердикт". Не втыкай его бестолку в тексты.
алё, хахля, это у тебя в бандер-рейхе военно положение. А в России нет никакого военного положения.... скачи дальше, но только на окраине.
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