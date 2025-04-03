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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    алё, хахля, это у тебя в бандер-рейхе военно положение. А в России нет никакого военного положения.... скачи дальше, ...Весь героизм в кл...
  • Игорь Ткачук
    Аффтор, пожалей слово "вердикт". Не втыкай его бестолку в тексты.Весь героизм в кл...
  • Silver Kont
    А приставы чего сопли жевали? Вызвали бы Росгвардию, те черножопых быстренько бы уложили мордами в асфальт на пару ча...Весь героизм в кл...

Весь героизм в клетке куда-то улетучился: в Санкт-Петербурге бородачам, напавшим на приставов, вынесли суровый приговор. Диаспора не помогла

Весь героизм в клетке куда-то улетучился: в Санкт-Петербурге бородачам, напавшим на приставов, вынесли суровый приговор. Диаспора не помогла

Интересная жизнь с Vera Star На днях в Санкт-Петербурге произошёл инцидент, привлёкший внимание как общественности, так и правоохранительных органов.

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Комментарии
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Silver Kont
А приставы чего сопли жевали? Вызвали бы Росгвардию, те черножопых быстренько бы уложили мордами в асфальт на пару часиков, особо буйных отпиZдили бы в автобусе без свидетелей так, чтобы потом эти черножопые твари забыли о продолжении рода.... Или в Питере азеры рулят,т.к. у них там дрючбан мэром, бакинский выкидыш...
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5 час.
Игорь Ткачук
Аффтор, пожалей слово &quot;вердикт&quot;. Не втыкай его бестолку в тексты.
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5 час.
Ингерман Ланская
алё, хахля, это у тебя в бандер-рейхе военно положение. А в России нет никакого военного положения.... скачи дальше, но только на окраине.
Ответить
2 час.
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