Весь героизм в клетке куда-то улетучился: в Санкт-Петербурге бородачам, напавшим на приставов, вынесли суровый приговор. Диаспора не помогла

Silver Kont

А приставы чего сопли жевали? Вызвали бы Росгвардию, те черножопых быстренько бы уложили мордами в асфальт на пару часиков, особо буйных отпиZдили бы в автобусе без свидетелей так, чтобы потом эти черножопые твари забыли о продолжении рода.... Или в Питере азеры рулят,т.к. у них там дрючбан мэром, бакинский выкидыш...