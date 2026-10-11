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Макрон побил свой рекорд непопулярности — лишь 15% французов одобряют его президентство

Макрон побил свой рекорд непопулярности — лишь 15% французов одобряют его президентство

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с рекордно низким уровнем общественной поддержки. На фоне экономических тревог, роста цен и политической нестабильности позиции президента продолжают ослабевать за несколько месяцев до завершения его второго срока.

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