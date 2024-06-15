Самые необычные грузовики СССР – монстры МоАЗ (видео)

Изначально могилевский МоАЗ был не автомобильным, а заводом подъемно-транспортного оборудования. В начале 1960-х там собрались молодые амбициозные специалисты, которые мечтали именно о полноценном автомобильном производстве, пусть и со свойственным предприятию уклоном.