Самые необычные грузовики СССР – монстры МоАЗ (видео)

Изначально могилевский МоАЗ был не автомобильным, а заводом подъемно-транспортного оборудования. В начале 1960-х там собрались молодые амбициозные специалисты, которые мечтали именно о полноценном автомобильном производстве, пусть и со свойственным предприятию уклоном.
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