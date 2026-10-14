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The Eurasia Daily news agency

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O'Sullivan: The global majority of countries do not recognize sanctions EU vs. Russia

O'Sullivan: The global majority of countries do not recognize sanctions EU vs. Russia

The overwhelming majority of the world's states do not recognize the unilateral sanctions imposed by the European Union on the Russian Federation, since they do not have a UN mandate.

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