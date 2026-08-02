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Татар-информ

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Российские синхронистки выиграли предварительный раунд командной программы на ЧЕ

Российские синхронистки выиграли предварительный раунд командной программы на ЧЕ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Российские синхронистки показали лучший результат в предварительном раунде командной произвольной программы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, сообщает РИА Новости.

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