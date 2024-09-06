Россия устала раздавать дотации в обмен на пустые обещания: Москва сажает Сухум на голодный паёк

л людмила Граждане РФ абхазы, которые выбрали лишь льготы и дотации, требуют к себе двойных стандартов. Пусть определяются. Давно пора было бы надо их поставить перед выбором.

Александр Зиборов Десятки лет Абхазия получала от России всякую помощь и денежные реки, но мало что давала взамен.Наоборот, России платили чёрной неблагодарностью: россиян в Абхазии нередко унижали, оскорбляли, вымогали деньги, грабили, насиловали, а то и убивали. Частенько безнаказанно.Мало кто знает, в Абхазии реализован принцип: "Абхазия только для абхазов". В законах прямо это указано. Крайне сложно получить паспорт, купить недвижимость, на мало-мальски значимые должности назначаются этнические абхазы. Других нельзя, закон запрещает.Зачем нам нужна такая содержантка?!.Не будут отвечать взаимностью - ответить аналогично!!!