В Госдуме назвали единственное условие присоединения Абхазии к России Решение о присоединении Абхазии к России может принимать только народ региона, а не его руководители.
Россия устала раздавать дотации в обмен на пустые обещания: Москва сажает Сухум на голодный паёк
Комментарии
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л
людмила
Граждане РФ абхазы, которые выбрали лишь льготы и дотации, требуют к себе двойных стандартов. Пусть определяются. Давно пора было бы надо их поставить перед выбором.
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12 час.
Александр Зиборов
Десятки лет Абхазия получала от России всякую помощь и денежные реки, но мало что давала взамен.Наоборот, России платили чёрной неблагодарностью: россиян в Абхазии нередко унижали, оскорбляли, вымогали деньги, грабили, насиловали, а то и убивали. Частенько безнаказанно.Мало кто знает, в Абхазии реализован принцип: "Абхазия только для абхазов". В законах прямо это указано. Крайне сложно получить паспорт, купить недвижимость, на мало-мальски значимые должности назначаются этнические абхазы. Других нельзя, закон запрещает.Зачем нам нужна такая содержантка?!.Не будут отвечать взаимностью - ответить аналогично!!!
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4 час.
Александр Зиборов
У властей Абхазии деньги есть. Пусть платят. Если денег маловато, то их легко заработать - стоит только открыть все двери туристам. В СССР сюда столько приезжало людей на отдых, что денег девать было некуда. Их было море!!! А не хотят так или ещё как, то пусть власти Абзаии и их приспешники сосут лапу или ещё какую конечность.
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4 час.
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