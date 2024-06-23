Театр им. Пушкина проведет «Пушкин день» к юбилею поэта

23 июня Театр им. Пушкина отметит 225-летие великого поэта. В программе — показ спектакля «Лицей» в филиале Театра Пушкина; пешеходная полуторачасовая экскурсия по центру Москвы «Ай да Пушкин»; фуршет в буфете исторического зала Театра Пушкина, сообщает «Российская газета».
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