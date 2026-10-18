Токаев после трехдневного сопровождения бельгийской королевской четы по Казахстану поехал на азиатский международный форум в Баку, где вновь продемонстрировал покорность Тель-Авиву и подтвердил прозападный курс развития.
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