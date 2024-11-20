Трамп назначил на новую должность одного из своих сторонников с Уолл-стрит

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал генерального директора Cantor Fitzgerald LP Говарда Лютника, являющегося одним из его главных сторонников среди финансистов с Уолл-стрит, на должность главы Министерства торговли.
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