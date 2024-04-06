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Естественность и красота: 7 шикарных и стильных звезд с сединой

Несколько десятилетий назад седина показывала истинный возраст женщины. Со временем мода перестала заострять внимание на возрастном изменении, более того, модные тенденции, наоборот, стали выдвигать эту особенность на передний план.

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