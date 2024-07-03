Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Новый поворот в деле этого с тату. В Москве у него оказывается есть такие же дружки. Рассказываем подробности

Новый поворот в деле этого с тату. В Москве у него оказывается есть такие же дружки. Рассказываем подробности

Наш читатель прислал: "Он (с тату), работает барменом в баре «бирсач» на Кожевнической, 14 стр1. Начальник у него Миша, такой же фаш-т, зигу-т кидают друг дружке".

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
За решетку! И не только его, но и его дружков......!!
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4 час.
Анатолий Рябенко
Надо всех (первобытных дикарей) размалёванных тату признать морально чокнутой и  не культурной  частью общества России.
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Отрубить татуировку и отпустить.
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1 час.

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