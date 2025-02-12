О липовых рекордах Украины и вреде кучи «шевченок» для аналитиков

Пока аналитики спорят по поводу редкозёмов, на который точат зуб западные наши противники вместе с украинской военщиной, и прикидывают, какой по счёту посёлок Шевченко освободили ВС России в Донбассе, и есть ли там литий или наши только на подходе к нему, поговорим о необычном рекорде «незалежной».