О липовых рекордах Украины и вреде кучи «шевченок» для аналитиков

Пока аналитики спорят по поводу редкозёмов, на который точат зуб западные наши противники вместе с украинской военщиной, и прикидывают, какой по счёту посёлок Шевченко освободили ВС России в Донбассе, и есть ли там литий или наши только на подходе к нему, поговорим о необычном рекорде «незалежной».
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