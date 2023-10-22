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Болгария продолжает требовать от НПЗ «Лукойла» прекратить использовать российскую нефть

Болгария продолжает требовать от НПЗ «Лукойла» прекратить использовать российскую нефть

Болгария продолжает требовать от НПЗ «Лукойла» прекратить использовать российскую нефть Наталья МарковаПолитическая ситуация в Болгарии становится всё более напряженной в свете предложений, касающихся сырья для НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас».

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