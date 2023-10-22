Болгария продолжает требовать от НПЗ «Лукойла» прекратить использовать российскую нефть Наталья МарковаПолитическая ситуация в Болгарии становится всё более напряженной в свете предложений, касающихся сырья для НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас».