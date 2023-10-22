Болгария продолжает требовать от НПЗ «Лукойла» прекратить использовать российскую нефть Наталья МарковаПолитическая ситуация в Болгарии становится всё более напряженной в свете предложений, касающихся сырья для НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас».
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