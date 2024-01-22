Зрители не могут простить: концерты сбежавшей в США Орбакайте отменяют по стране

Уже больше года дочка Аллы Пугачевой проживает со своим мужем и дочерью в штатах. За время работы в России Орбакайте хорошо вложилась в недвижимость американского государства, поэтому сейчас ей не приходится бедствовать на чужбине.
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