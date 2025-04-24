Как правильно стирать джинсы

Пожалуй, джинсы – та самая вещь, которая есть практически в каждом гардеробе. Удобные, практичные, стильные, настолько, что с ними не хочется расставиться ни на минуту, тем более, если речь идёт о горячо любимой паре.
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