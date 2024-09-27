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Володин рассказал, какие новые законы вступят в силу в октябре

Володин рассказал, какие новые законы вступят в силу в октябре

Нововведения повысят уровень жизни наших граждан и укрепят безопасность страны.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу в октябре 2024 года ряда новых законов, затрагивающих различные сферы жизни.

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