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Венгрия опровергла наложение Будапештом вето на публикацию совместного заявления Евросоюза по выдаче МУС ордера на арест Путина

Венгрия опровергла наложение Будапештом вето на публикацию совместного заявления Евросоюза по выдаче МУС ордера на арест Путина

Венгерская сторона опровергла наложение Будапештом вето на публикацию совместного заявления Европейского союза по выдаче Международным уголовным судом ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина.

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