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Часть родителей встала на защиту обвиняемого в педофилии тренера на Ставрополье

Часть родителей встала на защиту обвиняемого в педофилии тренера на Ставрополье

Ранее в Ставропольском крае вспыхнул громкий скандал, связанный с детским спортом. Родители шести детей обратились к правоохранителям с жалобой на тренера по баскетболу, который, по их словам, совершал с детьми развратные действия на сборах.

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