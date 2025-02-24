Кадры ювелирной работы российских операторов дронов. Около н.п. Ковшаровка Харьковской области они уничтожили автомобиль HMMWV ВСУ, после чего заметили убегающего бойца ВСУ.
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Кадры ювелирной работы российских операторов дронов. Около н.п. Ковшаровка Харьковской области они уничтожили автомобиль HMMWV ВСУ, после чего заметили убегающего бойца ВСУ.