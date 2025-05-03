Самый уродливый цвет в мире: что выяснили учёные

У каждого человека есть цвет, который вызывает неприятные эмоции. Казалось бы, очень сложно точно сказать, какой цвет люди любят меньше всего, ведь каждая личность выразить своё субъективное мнение, отвечая на соответствующий вопрос.
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