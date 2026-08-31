В Курской области обстреляны гражданские объекты, есть пострадавшие

В результате обстрела хлебного магазина в слободе Белой пострадали пять человек, среди травм — повреждения головы и осколочные ранения.
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