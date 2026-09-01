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Торговля услугами в Китае получит новый импульс на ярмарке CIFTIS 2026

Торговля услугами в Китае получит новый импульс на ярмарке CIFTIS 2026

Торговля услугами в Китае, опирающаяся на уверенный рост экспорта наукоемких услуг и развивающийся въездной туризм, получит дополнительную поддержку благодаря новым политическим и рыночным инициативам во втором полугодии.

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