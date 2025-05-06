В Минобороны рассказали об освобождении Гончаровки в Курской области

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Гончаровка Суджанского района Курской области, который ранее в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север".
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