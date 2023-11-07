Двигатель кроссовера Haval Xiaolong Max признали одним из лучших в Китае. Тепловой КПД мотора составляет 41,5%, средний расход – 1,78 л/100 км

В Китае выбрали лучшие двигатели для автомобилей. Свои силовые установки номинировали 15 компаний, в числе которых Dongfeng Nissan, Great Wall Motor, SAIC Roewe, Changan Automobile, Geely Automobile, BYD, Chery Automobile, Dongfeng Motor.
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