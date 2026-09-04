Авантюризм вытеснил у Европы инстинкт самосохранения

В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.
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