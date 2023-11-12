Полиция задержала жителей Челябинска, оставляющих закладки под деревьями

После анализа сообщений в местных социальных сетях о странном поведении людей, что-то копающих под деревьями, сотрудники полиции города Челябинска задержали граждан, оставляющих закладки с наркотическими веществами.
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