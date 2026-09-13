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Царьград

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Кушнер слил все драфты переговоров. Вот, что происходит на самом деле

Кушнер слил все драфты переговоров. Вот, что происходит на самом деле

Джаред Кушнер фактически слил все драфты переговоров с Россией и Украиной. По его словам, сам мирный план в целом готов.

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