Местный житель благодарит участковых уполномоченных полиции города Ростова-на-Дону

В адрес руководства ГУ МВД России по Ростовской области поступило обращение местного жителя. В своем письме мужчина благодарит участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону старшего лейтенанта полиции Диану Аладину и лейтенанта полиции Хасрата Баламедова.
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