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Daily Storm

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  • Геннадий Анисимов
    Гнать их поганой метлой, пускай байданутым и майданутым лижут дальше.Володин назвал пр...
  • Александр Фомин
    Уж кто, кто, а Володин бы заткнулся. Пальмовый король и есть предатель. Чуть ли не первый топит за патриотизм с брызг...Володин назвал пр...
  • Александр Фомин
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Глава СБУ пообещал уничтожить Крымский мост

Глава СБУ пообещал уничтожить Крымский мост

По словам Василия Малюка, транспортный переход через Керченский пролив «обречен»Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречен», и пообещал много «новых сюрпризов».

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