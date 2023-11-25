Глава СБУ пообещал уничтожить Крымский мост

По словам Василия Малюка, транспортный переход через Керченский пролив «обречен»Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречен», и пообещал много «новых сюрпризов».
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