Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС в адрес РФ и Израиля

Вашингтон демонстрирует двойные стандарты Оценки Соединенных Штатов действий Международного уголовного суда в отношении России и Израиля являются образчиком двойных стандартов и лицемерия, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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