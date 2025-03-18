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Дрэймонд Грин: «Стив Керр лишь однажды не знал, какую корректировку сделать – в серии с «Лейкерс» 2023 года»

Он также вспомнил о серии против «Лейкерс» в плей-офф-2023, в которой «Голден Стэйт» уступили со счетом 2-4.

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