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Царьград

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СК завершил дело о контрабанде морских ежей на 680 млн рублей

СК завершил дело о контрабанде морских ежей на 680 млн рублей

В Приморье завершилось расследование дела о контрабанде морских ежей на сумму свыше 680 млн рублей. Организованной группой руководил директор коммерческой компании.

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