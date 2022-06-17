Bobruin.by . Мой Бобруйск

18 подписчиков

Сморгонский агрегатный завод представил опытные образцы мотоблоков с дизельными двигателями.

Сморгонский агрегатный завод представил опытные образцы мотоблоков с дизельными двигателями.

ОАО ´Сморгонский агрегатный завод´, входящее в ´МТЗ-Холдинг´ изготовило опытные образцы мотоблоков с дизельными двигателями - BELARUS-09D и BELARUS-09D-01, сообщает пресс-служба МТЗ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх