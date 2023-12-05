VK заплатила белым хакерам 37 миллионов за 2022 год

Компания продолжает входить в лидеры по багбаунти среди отечественных ИТ-компаний Напомним, что VK – одна из первых российских компаний, которая начала интегрировать работу белых хакеров в инфраструктуру информационной безопасности, изначально предоставив большое количество продуктов собственной экосистемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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