VK заплатила белым хакерам 37 миллионов за 2022 год

Компания продолжает входить в лидеры по багбаунти среди отечественных ИТ-компаний Напомним, что VK – одна из первых российских компаний, которая начала интегрировать работу белых хакеров в инфраструктуру информационной безопасности, изначально предоставив большое количество продуктов собственной экосистемы.