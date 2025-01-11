Белоусов поздравил военных-гвардейцев со взятием под контроль Шевченко в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады со взятием населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль.
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