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Белоусов поздравил военных-гвардейцев со взятием под контроль Шевченко в ДНР

Белоусов поздравил военных-гвардейцев со взятием под контроль Шевченко в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады со взятием населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль.

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