Собака-полицейский, попавшая в кадр, кажется, изумлена роскошью жизни цыган в Гатчинском районе Ленобласти.
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Собака-полицейский, попавшая в кадр, кажется, изумлена роскошью жизни цыган в Гатчинском районе Ленобласти.