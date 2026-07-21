Хакеры похитили личные данные практически всех южнокорейских дипломатов

В результате взлома системы онлайн-обучения Корейской национальной дипломатической академии могли быть похищены персональные данные почти всего персонала Министерства иностранных дел Южной Кореи (около 10 тысяч записей).
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