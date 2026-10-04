Платный въезд в Казахстан для граждан России пока не объявлен — МИД РФ

Власти Казахстана не уведомляли Россию о намерении брать с ее граждан плату за электронное разрешение на въезд, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, 4 октября сообщает РИА Новости.
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