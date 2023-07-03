Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Какие переговоры с клоуном-наркоманом. Только: капут...Зеленский выдвину...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Да я ни когда не поверю что бы наши политики сами себе что то запретили... Все очень просто они не въездные в ЕС, США...Родственникам рос...
  • Владимир
    А что в России разве прям кто-то "желает  войны"? Никто не желает, но все понимают необходимость. Зачем курица перехо...Российский рок-фе...

Индекс промпроизводства в Алтайском крае за пять месяцев 2023 года вырос почти на 7%

Индекс промпроизводства в Алтайском крае за пять месяцев 2023 года вырос почти на 7%

Такой заметный скачок в регионе произошел впервые с начала санкционного кризиса Выпуск промышленной продукции в Алтайском крае за пять месяцев 2023 года вырос почти на 7% по отношению к показателям прошлого года, сообщает региональный крайстат.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх