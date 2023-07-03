Индекс промпроизводства в Алтайском крае за пять месяцев 2023 года вырос почти на 7%

Такой заметный скачок в регионе произошел впервые с начала санкционного кризиса Выпуск промышленной продукции в Алтайском крае за пять месяцев 2023 года вырос почти на 7% по отношению к показателям прошлого года, сообщает региональный крайстат.
Такой заметный скачок в регионе произошел впервые с начала санкционного кризиса Выпуск промышленной продукции в Алтайском крае за пять месяцев 2023 года вырос почти на 7% по отношению к показателям прошлого года, сообщает региональный крайстат.
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