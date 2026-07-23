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SPLETNIK

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Селена Гомес отметила 34-й день рождения вместе с мужем в Тоскане

Селена Гомес отметила 34-й день рождения вместе с мужем в Тоскане

22 июля Селене Гомес исполнилось 34 года. Певица и актриса отметила день рождения в Италии вместе с мужем Бенни Бланко.

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