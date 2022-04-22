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В поселке Старатель Нижнего Тагила после капремонта открыли дневной стационар

В поселке Старатель Нижнего Тагила после капремонта открыли дневной стационар

Дневной стационар открылся на базе поликлиники на Старателе после капитального ремонта. Теперь жителям микрорайона не придется ездить в центр Нижнего Тагила для прохождения лечения, дополнительного обследования или для физиотерапевтических процедур.

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