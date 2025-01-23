Прибыль SK Hynix в 4 квартале превзошла ожидания на фоне бума ИИ

Южнокорейская компания SK Hynix, один из крупнейших в мире производителей микросхем памяти, получила в четвертом квартале рекордную прибыль, чему способствовали продажи памяти с высокой пропускной способностью, используемой в приложениях искусственного интеллекта.
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