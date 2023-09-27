Утечки Genshin Impact 4.2 раскрывают концепт-арт нового еженедельного босса «Птахур»

Геншин Импакт с момента своего первого выпуска очаровала всех путешественников своей ААА-графикой, боевой системой, огромным открытым миром и захватывающими битвами с боссами! Игра была удостоена множества наград и широко признана одной из лучших мобильных игр, когда-либо украшавших планету! Несмотря на это, разработчики miHoYo продолжают удивлять нас новыми изобретениями и дополнениями к постоянно растущей сюжетной линии […] .