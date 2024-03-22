Куик одержал 391-ю победу в НХЛ и повторил рекорд Миллера для вратарей из США. Они делят 15-е место в истории

Голкипер «Рейнджерс» отразил 24 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (5:2). На счету 38-летнего американца 16 побед в 24 играх в текущем сезоне (91,6% сэйвов, 2,44 коэффициент надежности).
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