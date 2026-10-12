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Микроавтобус перевернулся в Турции, пострадали 25 человек

Микроавтобус перевернулся в Турции, пострадали 25 человек

Merit Macit/Zuma/TASS Посольство России в Турции выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом в провинции Афьонкарахисар.

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