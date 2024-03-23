Кубок Гагарина. СКА в гостях у «Автомобилиста», матч «Спартак» – «Металлург» перенесен

Игра «Спартака» с «Металлургом» (1-2 в серии) перенесена на другую дату. Ранее в Москве в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» отменили все массовые мероприятия, запланированные на выходные.
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