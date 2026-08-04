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Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, погибшего при атаке беспилотника

Посмертное награждение Александра Яковлева Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Александровича Яковлева.

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