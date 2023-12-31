В ООН на заседании СБ по Белгороду призвали не наносить ударов по городам

Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совета Безопасности (СБ), посвященном удару по Белгороду, в воскресенье, 31 декабря, призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.
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